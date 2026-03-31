モトローラの次期フラッグシップ折りたたみスマートフォン「Razr Ultra」（またはrazr 70 Ultra／いずれも仮名）の予想レンダリング画像や寸法などのデータが流出しました。デザインは前モデルのrazr 60 ultraとほぼ変わりませんが、筐体がわずかに厚くなっているようです。 海外ニュースサイトのXpertpickは、著名リーカーのOnLeaks氏と協力し、次期razr ultraのCADレンダリング画像を公開しました。 一見すると非常に