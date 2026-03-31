〈50歳での再集結まで、しばしお別れ〉〈春の柔らかな日差しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、３月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします〉カーリング女子ロコ・ソラーレの吉田知那美選手（34）が自身のSNSを更新し、退団することを伝えた。同時にチームの公式ホームページでも発表され、’14年から12年間在籍したロコ・ソラーレを離れることとなった。吉田は続けて、〈春の訪れとともに新しい環境へと