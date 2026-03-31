これは友人A子から聞いた話です。結婚後、義実家との関係を円滑に保とうと努力してきた私が、外食や買い物のたびに当然のように支払いを押しつけられ、限界を迎えました。我慢をやめ、はっきり線を引いたことで関係性が変わった出来事です。 最初は違和感を飲み込んでいた 結婚してから、私は義実家とはできるだけ穏便に角が立たないよう付き合おうとしていました。食事に誘われれば予定を調整し、買い物に付き合えば荷物持ち