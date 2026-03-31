大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する佐々木朗希投手（24）が、2026年3月31日（日本時間）に行われたクリーブランド・ガーディアンズ戦に先発し、5回途中4安打1失点（自責1）で黒星を喫した。打者18人に対して4安打4奪三振2四球1失点 今季初先発となった佐々木は、初回先頭打者を見逃し三振で仕留めると、続く打者をセカンドゴロに打ち取った。3番ホセ・ラミレス内野手（33）にセンター前ヒットを許すも、後続をレフトフ