名古屋を訪れる外国人観光客にとって、日本の食文化は大きな目的のひとつ。ラーメンや焼肉、寿司などを求めて来日し、市場での食べ歩きや“食べ収め”まで楽しむ動きが広がっています。 ■日本のラーメン目当てに来日 名古屋に来る外国人観光客はどこへ行くのか、セントレアの国際線到着フロアを取材しました。 オーストラリアから初めて名古屋に来たという男性のお目当ては。 オーストラリ