3月末でニッポン放送を退社する吉田尚記アナウンサーが31日、自身のインスタグラムを更新。退職の辞令を手にしたショットをアップした。 【写真】見たことある？退職の辞令吉田アナの肩書と「願いにより退職」の文字 慶大文学部卒業の吉田アナは2024年9月に東大大学院に合格。翌25年4月から情報学環・学際情報学府・社会情報学コースに在籍している。8日にX(旧ツイッター)で「【超・ご報告】ニッポン放