大倉士門、山之内すず 大倉士門、山之内すずが31日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催の体験型ティーンズフェス『超十代-ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo』に登場。本イベントの司会を務める二人が1stステージ終了後、囲み取材に応じ、大倉が今夏に控えた「パパ」としての想いを語った。新年度に向けた目標を問われた大倉は、晴れやかな表情で「パパになります」と宣言した。妻である“みちょぱ