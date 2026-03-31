サッカー日本代表は、英ロンドンの“聖地”ウェンブリー・スタジアムで３１日（日本時間４月１日午前３時４５分キックオフ）に、Ｗ杯優勝経験（１９６６年大会）国のイングランド代表との国際親善試合に挑む。Ｗ杯優勝国との対戦は、昨年１０月に歴史的な逆転勝利を飾ったブラジル戦（３〇２）以来、５か月ぶり。ブラジル戦は前半０―２の劣勢から、後半に南野、中村、上田のゴールが生まれ、１４度目の対戦で初勝利を飾った。