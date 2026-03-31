三重県教育委員会は、2026年度の人事異動を発表しました。 ▼三重県 教職員の人事異動2026【高校など県立学校】校長・教頭・教員など 一覧はこちら 県教委によりますと、この春異動になった教職員は5138人（昨年度は5466人）で、内訳は小・中学校で3718人、高校など県立学校で1420人。 また、教育委員会事務局の職員は248人（昨年度は235人）です。 2026年の教職員人事異動を画像で掲載しています。 ■小学校・中学校・義務教