日本高野連はＵ‐１８日本代表候補強化合宿（４月３〜５日・関西圏）に参加する４２人を下記の通り、発表した。高校日本代表の岡田龍生監督は、４２人の選出について、下記のようにコメントを寄せた。「Ｕ‐１８日本代表候補選手強化合宿の参加選手は、選抜大会出場選手のほか、選抜大会に出場していない選手についても、各都道府県高等学校野球連盟から推薦いただいた選手も対象とし、幅広い選手の中から、日本高野連の技術