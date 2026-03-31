◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発。広島時代の１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、日本球界では３８２８日ぶりのマウンドに上がり、３回に初失点を喫した。勝てば同年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、日本では３８３３日ぶりの白星となる“復帰戦”。初回は３者凡退で封じたが、２回。先頭の４番・柳田に左前打