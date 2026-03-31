Ｊリーグは３１日、理事会を開催後、オンラインで記者会見した。ＡＣＬ２０２５―２６サポートプロジェクトとして、Ｊリーグなどによる出場クラブへの支援の実施内容が決議され、発表された。「アジアで勝ち、世界と戦うＪリーグ」を目的としている。〈１〉渡航費の支援（Ｊリーグ）４月１６日からサウジアラビアで集中開催されるＡＣＬＥファイナルズ（準々決勝以上）には、Ｊ１神戸、町田が勝ち上がっている。ＡＣＬ２では