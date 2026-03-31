元ME:Iの加藤心（25）が、再始動後初となるインタビューで大きな反響を呼んでいる。掲載された『FRIDAY』（4月10日号）の内容がSNSを中心に話題となり、未公開カットと本人コメントが公開された。【写真】変わらぬキュートな笑顔をみせる加藤心加藤は2026年3月26日にエビス・プロへの所属を発表。同日発売の同誌で「休止中は、ファンの皆さんの言葉に救われました」と題したインタビューに応じ、25歳としての決意や新たな夢に