「異次元」と日本記録保持者の田中希実（26）が表現し、シドニー五輪マラソン金メダリストの高橋尚子さんをも「信じられない」と驚嘆させた小学生がいる。徳島県に住む村山玲奈（北島小6年）だ。1000mが2分54秒82、3000mは9分28秒04。この記録を見て、誰が小学生の記録だと信じるだろうか。彼女は日本中長距離界の常識を覆すかもしれない。【写真で見る】村山選手と陸上一家25年度は小学生に素晴らしい記録が見られた。11月2日に男