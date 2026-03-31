俳優・中島瑠菜が、自身初となる冠レギュラー番組『NIPPON ZOKI presents 中島瑠菜のLUNA LOG』（毎週月曜後10：55〜11：00）を、FM大阪で4月6日からスタートする。【写真】中島瑠菜、ラジオブースでポーズ！中島は、2021年『松竹 JAPAN GP GIRLS CONTEST』でグランプリを受賞、 2026年の『第49回日本アカデミー賞』で新人賞受賞するなど、注目を集める。初のレギュラー番組タイトル「LUNA LOG」は、瑠菜の “LUNA” と、