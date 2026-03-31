俳優の白石麻衣さんが自身のインスタグラムを更新。過ぎ行く冬の雪景色での画像を投稿しました。【写真を見る】【 白石麻衣 】過ぎ行く冬を惜しむように「冬！」雪景色を背景に写真を公開にファン反響「まいやんと雪合いますね」白石さんは「冬！」という一言コメントとともに、北海道札幌市のシンボルである「さっぽろテレビ塔」の夜の雪景色を背景にした2枚の画像を投稿しました。 白石さんはグレーのダウンジャケットを