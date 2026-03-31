アイドルグループ・AKB48は3月31日、公式サイトを更新し、チケット料金を改定すると発表した。物価高騰に伴う運営コストの上昇を理由としている。【写真】インパクト抜群！前田敦子写真集『Beste』未解禁カット公開サイトでは「AKB48劇場 チケット料金改定のお知らせ」と題したページを掲載。「AKB48劇場では、昨今の物価高騰に伴う運営コストの上昇を受け、慎重に検討を重ねてまいりましたが、今後も安定した劇場運営を維持す