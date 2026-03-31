◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(31日、楽天モバイルパーク)楽天の先発・前田健太投手が2回の無死満塁のピンチを無失点で切り抜け、雄たけびを上げ気迫をみせました。前田投手はこの日が11年ぶりのNPBでのマウンド。初回はソフトバンク打線を三者凡退に抑えますが、2回には先頭の柳田悠岐選手にレフトへのヒット、続く山川穂高選手は四球、さらに栗原陵矢選手にもライトへのヒットを打たれ無死満塁とピンチを招きます。そ