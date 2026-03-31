政府はきょう、「置き配」など対面以外による宅配便の受け渡しを2030年度までに50％まで引き上げる目標を閣議決定しました。物流業界では、ネット通販などの普及により配達件数が増える一方、深刻なドライバー不足や再配達による負担の増加が課題となっています。何も対策をしなければ、2030年度には最大でおよそ25％、7.2億トン相当の輸送力が不足するとみられています。こうしたなか、きょう閣議決定された今後5年間の方針を示す