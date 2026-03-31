◇MLB ガーディアンズ4-2ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)今季初先発を務めた佐々木朗希投手についてロバーツ監督が評価しました。オープン戦4試合で防御率15.58、四球15と振るわなかった佐々木投手でしたが、初回に160キロを超える直球、2回は三者凡退と上々の立ち上がりを見せた佐々木投手。3回に先制点を奪われますが最少失点に収めます。5回、先頭打者に安打を浴びたところで降板。4回0/3、78球を投げて、4安打