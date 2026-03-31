カーリング女子“ロコ・ソラーレ”の吉田知那美（34）が31日に、自身のSNSを更新しチームからの退団を発表した。吉田は女子日本代表として2014年ソチオリンピックに出場、当時は北海道銀行に所属。同年にロコ・ソラーレに加入し、2018年平昌五輪で銅メダル、2028年に北京五輪で銀メダルを獲得した。先日、行われた世界選手権に10年ぶりに出場し4位と健闘し、選手による投票で選ばれるフランシス・ブロディ賞を受賞した。ロコ・ソラ