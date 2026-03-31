「未来創造会議」の初会合であいさつする、関経連の松本正義会長＝31日午後、大阪市北区大阪・関西万博で披露した新技術を社会実装につなげようと、関西財界や大阪府市のトップで構成する「未来創造会議」が発足し、大阪市内で31日、初会合が開かれた。関西が強みを持つ分野として、空飛ぶクルマや再生医療、脱炭素が挙がり、実装に向けた支援体制を構築する方針を共有。万博運営費の黒字分を活用し、レガシー（遺産）の確立につ