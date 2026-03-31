農林水産省は３１日、４月の野菜価格の見通し（１５品目、卸値ベース）を発表した。昨夏の猛暑などの影響でジャガイモやタマネギが平年より３割以上高くなりそうだ。ジャガイモやタマネギは北海道の夏場の高温や干ばつの影響により、出荷数量が減少。佐賀県や鹿児島県では冬の低温や乾燥、降雪の影響で生育が遅れたため、高値となる見通しだ。一方で、キャベツやレタス、ネギなどの価格は平年を下回る見込み。農水省は産地や