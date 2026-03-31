バイオリニストの葉加瀬太郎（57）が31日、自身のインスタグラムを更新。“大物”との2ショット写真を披露した。葉加瀬は「久しぶりに大先輩と食事」と書き出し、ギタリストの布袋寅泰（64）との2ショット写真をアップ。「音楽祭のあれやこれやを密談中www」と伝えた。そして「2007年の情熱大陸レコーディング以来の共演です。これはすごいコラボになりますよ」とし、「2026年6月27日葉加瀬太郎音楽祭東京公演乞うご期