マテンロウ・アントニーが２９日の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。「一緒にしてほしい別々にしてほしい」が話題テーマになると、「外国人タレントと別々にしてほしい」と訴えた。「僕は日本とアメリカのハーフなんですけど」と説明。「よくバラエティー番組とかロケとかで外国人タレントの人と一緒になることがあるんです。ボビーさんとかデーブ・スペクターさんとか、パックンさんとか」と純外国人タレントの