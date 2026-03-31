30日、JR羽越本線と越後線で列車と人が衝突する事故がありました。警察やJR東日本新潟支社によりますと、羽越本線では30日午後8時30分頃、村上方向から新発田方向に進行していた普通列車が男性1人と衝突する事故がありました。現場は新発田駅と加治駅の間にある金剛踏切内で、JRの関係者から「人と列車の事故」と110番通報がありました。男性はその場で死亡が確認されています。乗員乗客20人にけがはありませんでした。また、越後