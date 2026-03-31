帝国ホテルは、帝国ホテル東京のタワー館の解体工事を延期する。解体工事の着工時期を、2030年度末ごろに変更する。内幸町一丁目街区の再開発計画の進捗状況や昨今の建築費、労務費、エネルギー価格等の物価動向、近時の社会環境による影響等を踏まえた事業計画の検証を継続的に実施し、質の高い事業計画の検討に要する期間等を踏まえて変更することを決めた。当初、2024年度中の着工を予定していた。一部の客室や宴会場は着工まで