ついに正式名称決定！ 陸自の新装備2種陸上自衛隊は2026年3月30日、新たに開発が完了した2種類の装備品を正式名称に決定した上で、これらを部隊配備したと発表しました。【画像】新たに配備された「25式地対艦誘導弾」＆「25式高速滑空弾」を写真で見る正式名称および部隊配備が決定されたのは、「25式地対艦誘導弾」と「25式高速滑空弾」の2種類です。25式地対艦誘導弾は、敵の対空ミサイルなどの脅威圏の外から目標を攻撃