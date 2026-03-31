KDDIは、2月に明らかにされた子会社の不正取引の調査結果を発表した。発表当初、2460億円とされていた架空循環取引額は約2461億円であることが判明した。 KDDIグループの外部に流出した資金の総額は329億円。 同社では、架空循環取引の影響を受けて2025年度の通期連結業績は、当初予想より下方修正されており、売上高は4兆4717億9600万円。営業利益は8566億9300万円で純利益は5455億4100万円、前年同期比で売