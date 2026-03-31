名古屋市総合体育館の名称が、4月1日に「日本ガイシスポーツプラザ」から「NGKスポーツプラザ」へと変わります。 【写真を見る】4月1日から｢日本ガイシホール｣→｢クロコくんホール｣に 日本ガイシが｢NGK｣に社名変更 名古屋･南区 4月1日から新たな名称「NGKスポーツプラザ」に変更となる、南区の名古屋市総合体育館。2007年に大手セラミックメーカーの日本ガイシがネーミングライ