伏見は2戦目に登板した高橋遥人を好リード、完封へと導いた（C）産経新聞社近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、いよいよ始まったプロ野球、今回は昨年セ・リーグ覇者の阪神の新戦力をクローズアップする。【動画】高橋遥人の圧巻の3安打完封はリードした伏見の貢献も光った阪神は開幕カードの巨人戦に勝ち越し、光ったのは2戦目の左腕、高橋遥人の3安打完封をアシストした伏見寅威にもあっ