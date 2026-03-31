巡視船から重油が流出し、ワカメやコンブが廃棄処分となった問題で、原因は重油をタンクに移す際のポンプが稼働し続けたことがわかりました。この問題は3月25日、塩釜港に停泊していた宮城海上保安部の巡視船から重油1kL以上が流出し、直径2.7kmの範囲に広がったものです。宮城海上保安部は原因について、船内の発電機を使うため、重油をタンクから別のタンクに移すにあたり、ポンプが停止せずに稼働し続け、移送先のタンクから重