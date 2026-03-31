春のセンバツ甲子園決勝で大阪桐蔭が智弁学園を７―３で下し、春夏通算１０度目の全国制覇を決めた。大阪桐蔭ＯＢで巨人・泉口友汰内野手（２６）が母校の快挙を祝福した。泉口は２０１７年にセンバツＶ。今大会の結果もチェックし「優勝おめでとうございます。昨年１年間は甲子園に出られず、この春の優勝を目標にやってきたと思います。それを達成してくれたこと、ＯＢとして誇りに思います」とコメントした。師匠のブルージ