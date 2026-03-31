世界最古のサッカー大会として知られるイングランド協会（FA）杯と同大会をモデルに始まった日本の天皇杯に関する特別トークセッションが31日、MUFG国立で行われた。トロフィーツアーで来日中のFA杯と天皇杯、さらに1919年にイングランド協会から日本に贈られ、日本サッカー協会設立（1921年）のきっかけになったFAシルバー杯が並んで展示された中、FA杯出場経験がある元日本代表MF稲本潤一氏（46）と同FW李忠成氏（40）らが登壇