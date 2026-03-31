岐阜・飛騨市に建設中の実験施設「ハイパーカミオカンデ」のトンネルで事故があり、作業員5人が重軽傷を負いました。警察と消防によりますと午前10時半過ぎ、飛騨市神岡町の東京大学の実験施設「ハイパーカミオカンデ」で配管が破裂し、吹き飛ばされた20代から60代の男性作業員5人がけがをして搬送されました。このうち2人が重傷だということです。現場はトンネルの入り口から2kmほど入ったところで、配管から空気が漏れ、点検のた