子どもが性暴力の被害者や加害者にならないための知識を伝える「生命（いのち）の安全教育」で、文部科学省は31日、学校現場で使う教材を改定し、新たに「性的同意」などを盛り込んだと発表した。改定は全国で取り組みを始めた2023年度以降初めて。不同意性交罪の新設や子どもを取り巻く性暴力の深刻さを受け、性的同意の重要性を具体的に表記し、学校現場での活用を促す。生命の安全教育は性犯罪の厳罰化を盛り込んだ刑法改正