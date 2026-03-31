テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。次々と人気芸人やタレントが“発掘”ができる理由を明かした。この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークを繰り広げた。これまでさまざまな芸人やタレントを“発掘”してきた佐久間氏に対し、藤森は「リサーチは結構ありとあらゆるエンタメ見てるん