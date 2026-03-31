受刑者の選挙権を制限する公職選挙法の規定は違憲だとして、詐欺罪で懲役刑を受け、仮釈放された男性（４０）が高松市選挙管理委員会に選挙人名簿への登録を求めた訴訟で、高松地裁（田中一隆裁判長）は３１日、公選法の規定は憲法に反すると判断し、選挙人名簿への登録を認める判決を言い渡した。公選法は「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者」に選挙権を認めないと規定している。法務省によると、仮釈放中