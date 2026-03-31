ホルムズ海峡が閉鎖されたままでもイランに対する軍事作戦を終結させる考えです。ウォールストリート・ジャーナルは30日、アメリカのトランプ政権当局者の話としてトランプ大統領が、ホルムズ海峡がほぼ閉鎖されたままであっても、イランに対する軍事作戦を終結させる用意があると側近に伝えたと報じました。トランプ氏は、ホルムズ海峡を突破する作戦は軍事作戦を長引かせると判断したとしています。これに先立ちトランプ大統領は