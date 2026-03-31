ウクライナのゼレンスキー大統領＝2025年12月、ベルギー・ブリュッセル/Stephanie Lecocq/Reuters（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は、中東地域の紛争によってホルムズ海峡の通航が行き詰まる中、ウクライナの海上無人機が同海峡に投入される可能性に言及した。ゼレンスキー氏は記者団に公開した音声メッセージの中で、「ホルムズ海峡でのウクライナ製の海上無人機の使用の可能性」について、中東の同盟国との間で「今後さら