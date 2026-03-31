おいしいものを食べて、新しい経験をする。それが楽しい家族と一緒だったら、最高ですよね！【漫画】『松本ぷりっつの夫婦漫才旅 ときどき3姉妹』を第1回から読むおっぺけぶり健在の3姉妹と富士山を望む絶景旅に出かけ、開運を求めて夫婦で家族で全国を駆け巡る。「ご当地名物めし」をめぐる旅では食いしん坊ファミリーの本領発揮！ 超インドア派だけど、おいしい＆かわいいもの、楽しくて新しい体験が大好きな松本ぷりっつ夫