キリンホールディングスは2026年3月23日、今春に幼稚園・保育園を卒園する2019年〜2020年生まれの「令和キッズ」とその保護者1,000組を対象に実施した「子どもの健康管理に関する意識・実態調査」の結果を発表した。本調査は2026年2月19日〜20日、インターネット形式で行われたもの。○令和キッズの健康意識は保護者の子ども時代より9.8倍高い結果に健康意識と週間意識の比較「我が子(令和キッズ)」と「昭和・平成生まれの保護者自