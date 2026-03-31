巨人の泉口友汰内野手（２６）が３１日に４年ぶりのセンバツ優勝を果たした母校・大阪桐蔭へ祝福のメッセージを寄せた。この日に甲子園で行われた決勝戦で、大阪桐蔭は智弁学園との近畿対決を７―３で制して全国制覇を達成。通算５度目となったセンバツ優勝は東邦と並んで最多タイ記録となった。２０１７年に自身も優勝経験のある泉口は「優勝おめでとうございます。昨年１年間は甲子園に出られず、この春の優勝を目標にやっ