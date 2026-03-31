フィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、日本をけん引したエースに感謝の言葉を送った。直近の世界選手権はショートプログラム（ＳＰ）で失速するも、フリーで完璧な演技を披露。ミラノ・コルティナ五輪に続いて銀メダルとなったが、会心のパフォーマンスにキス・アンド・クライでは渾身のガッツポーズを見せた。３１日には羽田空港に帰国し「シーズンが終わってうれしい。正直うまくいかないこと