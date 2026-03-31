キリンホールディングスは2026年3月26日、小学校1年生の担任経験がある現役教諭500名および小学生の保護者1004名を対象に実施した「春の子どもの体調変化に関する調査」の結果を発表した。調査期間は2026年2月25日〜27日、インターネットアンケート形式で行われた。○4月は小学生の不調が多いと教諭の8割以上が実感。家庭との認識差も4月は他の月と比べて小学生の不調が多いと感じるか「新学期である4月は、他の月に比べて児童の体