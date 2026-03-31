【モデルプレス＝2026/03/31】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが3月30日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。【写真】44歳テレ朝美人アナ「ママが小さく見える」スタイル抜群息子との2ショット◆堂真理子アナ、中学卒業の息子との2ショット披露堂アナは「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした。息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります」と報告し、息子との写真を投稿。ジャケット