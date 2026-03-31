毎年大きな話題を集めるK-POP授賞式「MAMA AWARDS」の今年の開催地と日程が決まった。CJ ENMは3月31日、「2026 MAMA AWARDS」を11月20日、21日に京セラドーム大阪で開催すると発表した。【画像】カメラが落下し…「MAMA」で放送事故K-POP授賞式の日程発表は毎年の恒例行事のようでいて、MAMAの場合は少し意味が違う。単に「今年もやる」という告知ではない。今年のK-POPシーンがどこで、どんな形で“世界に向けて提示されるのか”