築野食品工業は23日、機能性表示食品「肌にうれしいこめ油」を公式通販サイトで新発売した。米ぬか由来の天然成分γ-オリザノールを機能性関与成分とし、こめ油として初めて、肌の乾燥が気になる女性の顔(頬)の角層水分量を増加させる機能を表示している。届け出内容は「本品には、肌の乾燥が気になる女性の顔(頬)の角層水分量を増加させる機能について報告のある成分が含まれています。」。販売価格は税込605円、容量500g。γ-オ