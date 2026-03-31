物損事故を警察に報告しなかったとして書類送検された三重県伊賀市長を、津地検は不起訴処分としました。 31日付で不起訴処分となったのは、三重県伊賀市の稲森稔尚市長(42)です。 伊賀市によりますと、稲森市長は2月15日、伊賀市内の国道で公務のため自家用車を運転していた際、ガードレールに接触する事故を起こしたにもかかわらず、警察に報告しませんでした。 その後、警察は稲森市長を道路交通法違