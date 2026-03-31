女優ハ・ジウォンが、ドラマ『CLIMAX／クライマックス』で、落ちるところまで落ちた壮絶な死闘を演じ、視聴者を圧倒した。去る3月30日、韓国で放送されたENA『CLIMAX／クライマックス』第5話で、ハ・ジウォンは殺人教唆の疑いにより追い詰められたチュ・サンア役を演じ、生き残るために手段と方法を選ばない渾身の“闇落ち”を演じて、没入感を一気に高めた。【写真】驚異の体型…ハ・ジウォンの「無修正写真」同日の放送で、チュ